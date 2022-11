Premio Bandiera, tripla assegnazione a Giuseppe Sebastiani, Massimo Columbu e Gubbio Doc Fest - Tuttoggi

Quest’anno il premio andrà a Giuseppe Sebastiani, fondatore del Gruppo Sbandieratori di Gubbio, a Massimo Columbu, allevatore del cavallo Remorex, entrato nella storia del Palio di Siena con le sue due vittorie da scosso, e al Gubbio Doc Fest, con l’Associazione Insieme per Riccardo, nata per promuovere la partecipazione dei giovani in attività di utilità sociale, nonchè organizzatrice, ogni anno, del “Doc”, il Festival di musica, teatro, letteratura ed enogastronomia.

L’appuntamento del Premio Bandiera ha visto avvicendarsi, negli anni, personalità legate a Gubbio che si sono contraddistinte nel loro campo professionale, o che per il loro ruolo hanno meritato un particolare riconoscimento da parte della città. In passato sono stati insigniti del premio, tra gli altri, l’ambasciatore Daniele Mancini, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri, l’Università Lumsa, l’attore Terence Hill, il conduttore Flavio Insinna, l’imprenditore Brunello Cucinelli e il Comitato per la Vita Daniele Chianelli.