Pregiudicati occupano l’appartamento di un uomo deceduto

Dopo averli accompagnati presso gli uffici della Questura di Perugia per una compiuta identificazione e gli accertamenti del caso, il 35enne è risultato gravato da un foglio di via obbligatorio dal Comune di Perugia, della durata di 3 anni, emesso dal Questore lo scorso mese di agosto. Il 40enne, invece, è risultato in possesso di un permesso di soggiorno, scaduto nel 2019.

Terminati i controlli, entrambi i cittadini stranieri sono stati deferiti presso l’autorità giudiziaria per il reato di invasione di terreni o edifici. Il cittadino tunisino, inoltre, è stato deferito per inottemperanza al provvedimento del Questore.

Ultimate le attività di rito, il 40enne è stato invitato a presentarsi presso il Commissariato di pubblica sicurezza “Prenestino” per le verifiche attinenti alla sua posizione sul territorio nazionale.