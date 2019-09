Preci, il Comune cerca un istruttore amministrativo – contabile

Il Comune di Preci cerca un istruttore amministrativo – contabile da assumere a tempo determinato. Il bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet dell’ente (clicca qui) e non prevede requisiti specifici per la partecipazione oltre a quelli generali previsti solitamente per concorsi pubblici.

L’assunzione rientra nella necessità di potenziare gli uffici comunali per fronteggiare le attività connesse con l’emergenza sismica, come previsto dalla normativa post emergenziale.

La graduatoria – viene spiegato nell’avviso pubblico – potrà essere utilizzata anche per ulteriori esigenze che si possano manifestare nell’ente nel rispetto delle norme in materia di personale a tempo determinato.

Il contratto ha ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato a tempo determinato per attività di natura contabile ed amministrativa, strettamente connesse all’emergenza sismica. Il trattamento economico è quello fisso e variabile riconosciuto ai dipendenti di cat. C pos. ec. C1 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

Requisiti generali sono la cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea, il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità fisica alle mansioni richieste, non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, non essere interdetto, non essere stato destituito, dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o essere decaduto o licenziato da un impiego statale; essere in posizione regolare (per gli uomini) nei riguardi degli obblighi di leva.

Quanto ai requisiti speciali, è richiesto il diploma di scuola media superiore di durata quadriennale o quinquennale o titolo equipollente ed il possesso della patente di categoria B.

Le domande andranno presentate al Comune di Preci entro e non oltre le ore 13 del 23 settembre 2019 con le seguenti modalità:

posta elettronica certificata (PEC), con documento sottoscritto con firma digitale, al seguente recapito: comune.preci@postacert.umbria.it;

raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo = COMUNE di PRECI –VIA ALCIDE DE GASPERI, 13 – 06047 PRECI (PG) – Per tale modalità fa fede il timbro e la data apposta dall’ufficio postale accettante e non sono prese in considerazione le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine perentorio indicato, qualora pervengano oltre il 27/09/2019;

consegna a mano presso: Ufficio Protocollo in Via Alcide De Gasperi, 13 che rilascerà idonea attestazione di ricevimento, la consegna deve avvenire entro gli orari di apertura della sede comunale [aperture: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13,30, pomeriggio martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30].

Le domande vanno redatte attraverso l’apposito modello allegato al bando ed accompagnate dalla copia del documento di identità, dal curriculum vitae e dalla ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione al concorso, pari a 10 euro.

La valutazione dei titoli (di studio e di servizio) prevede un punteggio massimo di 10/30, il resto verrà valutato nel colloquio, durante il quale verrà accertata la conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici.

