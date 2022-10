Pranzo "disastroso" a Gubbio tra fake e (poca) realtà diventa caso nazionale | Parla il ristorante - Tuttoggi

I cinque vocali che raccontano l’episodio, in maniera molto colorita, parlano addirittura di “scene apocalittiche” e “dell’altro mondo”, con momenti di vero panico tra svenimenti e diverse persone in difficoltà con i sintomi di un’autentica (ma presunta) intossicazione alimentare.

Notizia “gonfiata” ad arte? I dubbi e i sospetti

Restano però molti i dubbi sulla totale autenticità di questa vicenda, la cui portata sarebbe stata “gonfiata” oltre il limite come spesso capita con i contenuti delle chat moderne. A lasciare perplessi per prime sono le tre foto inoltrate insieme ai vocali, sgranate e sicuramente di sospetta provenienza oppure le “100 persone” citate negli audio, quando il pranzo avrebbe sfiorato malapena le 40 persone. Tra le altre cose dalla Usl non arrivano nemmeno conferme di ricoveri o ingressi al pronto soccorso.

La verità del 118 e le parole del ristorante

L’altra verità certa è quella dell‘intervento del 118 al ristorante che però, a quanto pare, si sarebbe reso necessario per problemi personali di salute di due avventori e non a causa della qualità e/o tipologia del cibo somministrato nel locale. La conferma arriva direttamente dall’attività ristorativa, che ha aggiunto: “Poiché quel che ha avuto inizio come un semplice ‘sparlare’ si sta protraendo nel tempo e soprattutto, considerato che la divulgazione di notizie false e diffamatorie sta arrecando un danno all’immagine del ristorante, anche ben oltre i confini della città, invito chiunque a cessare simili comportamenti”.

“Auspichiamo – ha aggiunto la direzione – di non doverci trovare difronte a pubblicazioni su noti social, dove spesso dilaga ogni informazione possibile, pur se non veritiera, perché a quel punto ci troveremmo costretti a dover tutelare, ai sensi di legge, l’immagine dell’attività e di chi con noi lavora duramente tutti i giorni per offrire ai clienti un servizio onesto e di qualità, come sempre avvenuto negli anni“.

La triste epoca della “viralità”

La “notizia” purtroppo ha raggiunto una viralità tale da arrivare tra i trend topic di Twitter, con innumerevoli (quanto volgari) meme su Facebook e perfino raccontata su varie radio. Purtroppo una volta entrata nel “tritacarne” del web – vero o falso che sia – qualunque fatto ha sempre una cassa di risonanza a livello nazionale...