Potenziati gli spazi "gioco" nei parchi comunali di Foligno - Tuttoggi

L'assessore Meloni, "attuate importanti azioni per assicurare condizioni di piena fruibilità e di rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza"

“Verranno potenziate le aree ludiche nei parchi comunali”. Lo ha annunciato il vicesindaco Riccardo Meloni, che ha la delega ai lavori pubblici.

“In un momento storico estremamente particolare è doveroso prepararsi alla ripartenza ed è necessario anticipare i tempi – ha sottolineato Meloni – e con le risorse messe a disposizione dell’Amministrazione nel corso del 2020 sono state attuate importanti azioni volte ad assicurare condizioni di piena fruibilità e di rispetto delle vigenti norme in materie di sicurezza delle aree gioco presenti nei parchi cittadini.

Colgo l’occasione per ringraziare l’area lavori pubblici per l’impegno e la professionalità dimostrate. In questo anno è stato affidato il servizio di manutenzione e certificazione dei giochi ad una ditta specializzata che, con periodicità definita, provvede a visitare le 38 aree ludiche interne ai parchi e a garantirne le condizioni di sicurezza attraverso i necessari interventi di manutenzione, rilasciando anche la certificazione periodica prevista dalla norme vigenti.

Gli interventi

Dal punto di vista strutturale, invece, le risorse disponibili in bilancio sono state utilizzate per sostituire e integrare giochi non più utilizzabili, perché non sicuri, in alcune aree (al Parco dei Canapè 2 altalene in acciaio e 1 composizione con sartia e scviolo in acciaio; all’area verde di via Lazio 1 altalena in acciaio; all’area verde di Colfiorito 1 altalena in acciaio; all’area verde di via Mancini 1 altalena in acciaio; all’area verde di via Monte Bianco 1 composizione con sartia e scivolo in acciaio) per un importo complessivo di quasi 30mila euro.

La fornitura è in corso di perfezionamento ed entro breve si procederà alla installazione nei siti indicati. A breve, inoltre, verranno impegnate ulteriori risorse per assicurare l’allestimento di idonee “aree di caduta”, cioè le superfici dove sono collocati i giochi che devono essere realizzate in modo tale da contenere i potenziali danni in caso di cadute durante il loro utilizzo.

Manutenzione straordinaria

Le attività sulle aree ludiche si aggiungono a quelle di manutenzione straordinaria delle staccionate a delimitazione delle relative aree verdi, attualmente in corso di esecuzione attraverso le maestranze di AFOR, e quelle di sistemazione dei relativi cesti “getta-rifiuti” che, purtroppo, vengono frequentemente divelti o danneggiati e il cui intervento di sistemazione sarà curato dalla ditta incaricata della manutenzione del verde”.