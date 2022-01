Potatura alberi in Via della Repubblica, modifiche alla viabilità - Tuttoggi

Viabilità su percorsi alternativi, ad eccezione del servizio trasporto pubblico e veicoli di soccorso e emergenza, dalle ore 6.00 alle 18.00.

Modifiche alla viabilità in via della Repubblica. Per consentire i lavori di potatura,

domenica prossima 16 gennaio,

la circolazione verrà deviata su percorsi alternativi, ad eccezione del servizio trasporto pubblico e veicoli di soccorso e emergenza, dalle ore 6.00 alle 18.00.

L’ordinanza dispone, sempre dalla ore 6.00 alle 18.00, anche il divieto di sosta con l’obbligo della rimozione.

Foto repertorio TO