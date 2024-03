Post sisma, a Pierantonio aprono pizzeria e showroom di Edilizia - Tuttoggi.info

Ancora importanti segnali di speranza e resilienza nella frazione colpita dal terremoto oltre un anno fa, il punto sulle attività commerciali

A oltre un anno dal terremoto, a fronte di molte attività che hanno abbassato le serrande, un grande messaggio di speranza per Pierantonio (Umbertide) arriva dalle nuove aperture di questi giorni, in primis la pizzeria, che grazie alla volontà e al grande impegno di due cittadini umbertidesi, aprirà al pubblico con una nuova gestione sabato 23 marzo.

Anche un importante gruppo edilizio di Magione ha deciso di investire in questo territorio e, sempre sabato 23, aprirà i battenti con uno showroom molto luminoso che, posizionandosi al centro del paese, ridonerà luce e vigore a tutta la comunità.

A fare il punto sulle attività commerciali è il vicesindaco con delega alla Ricostruzione Annalisa Mierla, che si dichiara “speranzosa e soddisfatta per il lavoro svolto finora. Il 31 gennaio sono scaduti i termini per il perfezionamento delle istanze presentate per il contributo di 25mila euro volto alla ripresa delle attività economiche e produttive che, a seguito del sisma del 9 marzo 2023, avevano chiuso o delocalizzato. Sono pervenute 8 istanze, delle quali l’ufficio preposto sta processando tutta la documentazione e richiedendo piccole integrazioni tecniche necessarie ai fini dell’erogazione del contributo”.

Sin dai primi momenti dopo l’evento calamitoso si comprese che erano numerose le aziende danneggiate ed allo scopo di evitare la delocalizzazione in città limitrofe venne fatta una mappatura, incrociata con i dati catastali, al fine di individuare tutti gli immobili commerciali agibili a Pierantonio. Tra il 10 e 25 agosto, dopo aver ascoltato le necessità delle varie attività, il Comune aveva inviato la richiesta di 325mila euro utili a coprire tutte le necessità pervenute. Con delibera del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 è stato concesso un fondo straordinario che andava ad aggiungersi ai 3 milioni 750mila euro dell’emergenza, pari a 414.100 euro per i Comuni di Umbertide e Perugia.

Con Decreto del Commissario Delegato il 2 novembre 2023, sono stati stabiliti i criteri e fornita la modulistica per la richiesta di contributo. L’Amministrazione, il 6 novembre, ha convocato individualmente tutte le attività produttive e commerciali, insieme al loro personale tecnico, al fine di ascoltare e facilitare la presentazione delle domande. Delle 20 attività commerciali danneggiate, solo 8 hanno fatto pervenire la corretta documentazione tra il 23 ed il 31 Gennaio 2024. Nell’arco di qualche settimana, superate le necessarie verifiche tecniche, l’Ente procederà all’invio presso la Protezione Civile Regionale, dopodiché sarà autorizzata l’erogazione dei contributi dovuti.