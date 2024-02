Portale InPA: il nuovo portale del reclutamento della Pubblica Amministrazione - Tuttoggi.info

Un punto di riferimento per i concorsi pubblici e anche per altre modalità di reclutamento di professionisti da parte della Pubblica Amministrazione

Il portale InPA è uno strumento con cui dovrà interfacciarsi chiunque desideri lavorare nella Pubblica Amministrazione, e lo stesso vale per chi è già un dipendente pubblico ma desidera cogliere determinate opportunità, come ad esempio dei bandi di mobilità.

Questo sito web sarà, anzi è già oggi, un punto di riferimento assoluto per i concorsi pubblici e anche per altre modalità di reclutamento di professionisti da parte della Pubblica Amministrazione, non a caso nei siti web che raccolgono ordinatamente i vari bandi attivi, come concorsipubblici.com, il portale InPA rappresenta la fonte principale.

Non esitiamo, dunque, e andiamo a scoprirne di più.

La storia del portale InPA

Il portale InPA è divenuto la principale porta d’accesso al reclutamento del personale da parte della Pubblica Amministrazione nel 2023, ovvero in un periodo di profonda riforma per quel che riguarda le modalità di effettuazione dei concorsi pubblici.

Nella fase post-pandemica, infatti, vi era una necessità di reclutare tantissime persone nella Pubblica Amministrazione, necessità dovuta alle massicce quantità di pensionamenti e soprattutto al fatto che, per lunghi anni, non si sono tenuti concorsi pubblici di portata numerica significativa.

Allo stesso tempo la situazione sanitaria, con la pandemia ormai superata, ma con dei dati di contagio ancora tutt’altro che trascurabili, ha reso necessario svolgere i concorsi in modo più snello, prevedendo un’unica prova a risposta multipla, effettuata con il supporto di strumenti digitali, e con sedi decentrate.

Il lancio del portale InPA è assolutamente in linea anche con gli obiettivi di semplificazione ed efficientamento delle procedure, e il 3 gennaio 2024 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha lanciato anche la relativa App, con cui è possibile compiere tutte le operazioni disponibili comodamente dal proprio smartphone o da altro dispositivo mobile.

Cosa si può fare nel portale InPA

Come detto, il portale InPA rappresenta oggi il punto di riferimento per il reclutamento del personale nella Pubblica Amministrazione, ciò significa che, nel medesimo, vengono pubblicati i bandi di enti di qualsiasi tipo, a partire da quelli centrali fino a quelli locali, senza trascurare le Università.

Tramite il portale ci si può candidare a qualsiasi concorso in modo molto agevole, laddove sia richiesta una quota di partecipazione il pagamento può essere effettuato comodamente online, ed è possibile controllare i vari step della procedura.

Parallelamente ai concorsi ordinari, il portale InPA può essere adoperato anche per il reclutamento diretto di professionisti, ad esempio per quel che riguarda l’assegnazione di incarichi professionali inerenti le risorse PNRR.

Proprio per questo motivo, il portale può essere utilizzato anche in modo simile al classico portale di ricerca di lavoro privato, inserendo il proprio curriculum ed aggiornandolo con le nuove esperienze che vengono maturate.

Infine, come si diceva, il portale è utilizzabile anche per altre necessità inerenti il lavoro nella Pubblica Amministrazione, ad esempio per dei bandi di mobilità.

Come ci si può registrare al portale InPA

Per accedere al portale InPA occorre registrarsi, operazione che può essere compiuta utilizzando una modalità di autenticazione a scelta tra SPID, CIE o CNS.

Le operazioni che vengono compiute, come le iscrizioni ai concorsi, o anche le informazioni che vengono modificate, ad esempio quelle inerenti il proprio curriculum, vengono salvate, e le si ritroverà tali quando si effettuerà un nuovo login.

Qual è l’utilità del portale InPA

Ora che si è compreso come funziona il portale InPA e quali opportunità è in grado di offrire, è possibile porsi la domanda di fondo: ma qual è l’utilità di questo nuovo sito web?

Il portale InPA nasce anzitutto per raccogliere in modo unitario tutti i bandi di concorso della Pubblica Amministrazione: in passato, infatti, i bandi venivano pubblicati nei siti Internet istituzionali dei vari enti, e ciò creava una certa dispersione e rendeva più complesso riuscire a navigare efficacemente tra le varie opportunità.

Questo portale ha reso molto più rapide ed agevoli le operazioni di iscrizione ai concorsi, in passato, infatti, occorreva reinserire tutte le proprie informazioni personali ogni qual volta ci si iscriveva ad una nuova procedura, inoltre nasce anche per rispondere alle più moderne esigenze di reclutamento della Pubblica Amministrazione che, come detto, oggi possono concretizzarsi anche in incarichi professionali assegnati con criteri simili al mondo privato.