Polstrada, maxi controlli nel weekend: 255 contravvenzioni

Monitorati 251 veicoli e 355 persone in tutta la provincia

Maxi controlli nel weekend alle strade dell’Umbria da parte della Polizia stradale di Perugia, in particolar modo sulla E-45, cui si è affiancata una rilevante opera di prevenzione per contrastare comportamenti imprudenti o pericolosi alla guida. Tra i servizi pianificati dalla Sezione Polizia Stradale di Perugia, vi sono quelli finalizzati al controllo dei limiti di velocità e dell’eventuale stato di alterazione dovuto all’abuso di alcool o stupefacenti da parte dei conducenti con l’obiettivo di prevenire le manovre pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione.

I controlli

L’impegno profuso dagli operatori, impegnati in servizio di pattuglia con turni h 24, ha consentito – nell’ultima settimana – di monitorare 251 veicoli e 315 persone. Nell’ambito dei controlli, gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 255 infrazioni al Codice della Strada. Tra queste, nel corso dei servizi di controllo della velocità, effettuati con gli strumenti in dotazione, i poliziotti hanno sanzionato 74 conducenti per il superamento dei limiti previsti.