Polizia e studenti parlano di sicurezza online - Tuttoggi.info

Un incontro educativo sulla navigazione sicura online a Gubbio. Affrontati temi come il cyberbullismo e l'adescamento online

Giovedì 28 settembre, il Centro Convegni Santo Spirito di Gubbio è stato il palcoscenico di un importante intervento formativo promosso dalla Polizia di Stato di Perugia. L’evento ha coinvolto oltre 250 studenti e 20 insegnanti della scuola secondaria di primo grado “Mastro Giorgio – Nelli.”

La campagna educativa, accolta con entusiasmo dalla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Francesca Pinna, e dalla referente per il fenomeno del bullismo, Prof.ssa Chiara Mancini, ha visto la partecipazione del personale esperto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria. L’obiettivo principale era sensibilizzare gli studenti su tematiche complesse e delicate che riguardano la vita online dei giovani.

Nell’ambito dell’incontro, sono stati affrontati il cyberbullismo e l’adescamento online, argomenti di cruciale importanza per la sicurezza digitale dei ragazzi. Gli Operatori della Polizia di Stato hanno condiviso preziosi consigli per navigare in modo sicuro in rete, riducendo così il rischio di cadere nelle trappole virtuali che possono avere conseguenze reali.

I giovani studenti hanno compreso che, oltre alle conoscenze tecniche, è fondamentale sviluppare abilità sociali per gestire i propri spazi virtuali in modo responsabile. La protezione delle informazioni personali e il rispetto per gli altri online sono stati enfatizzati come elementi cruciali.

Durante l’intervento, è stato anche affrontato il tema degli hate speech, ovvero i discorsi d’odio diffusi su internet e sui social media, evidenziando l’importanza di combattere questa forma di comportamento dannoso.

L’incontro è stato interattivo, con gli studenti che hanno posto numerose domande ai poliziotti, rendendo così l’esperienza formativa ancora più efficace e costruttiva. Un incontro importante per la protezione e l’educazione dei giovani sulla sicurezza cibernetica, che potrà aiutarli ad affrontare le sfide del mondo digitale in modo responsabile e consapevole.