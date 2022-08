Polizia, controlli anti prostituzione sulle strade

Verifiche nella zona di Fontivegge | Attenzione anche a furti e altri reati predatori

Controlli anti prostituzione disposti dal questore di Perugia, insieme a quelli per contrastare furti e microcriminalità.

I controlli hanno riguardato principalmente i quartieri del centro cittadino e, in particolare, la zona della stazione Fontivegge, via Campo di Marte, via Canali, via del Macello e via della Ferrovi,a dove sono state identificate 62 persone e controllati 44 veicoli.