Politiche sociali, Regione Umbria assegna più di 6 milioni di risorse del Fondo Nazionale - Tuttoggi.info

Al via anche un percorso per un nuovo Piano delle politiche giovanili. In tutto sono 4 le aree di intervento

“Famiglia, minori e anziani autosufficienti”, “Disabili’ e anziani non autosufficienti”, “Povertà e disagio adulti, dipendenze, salute mentale”, “Multiutenza”: sono queste le 4 aree di intervento alle quali la Regione Umbria destinerà 6 milioni 444 mila 958 euro provenienti dal Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e che annualmente vengono assegnate alle Regioni per finanziare i servizi sociali erogati dai Comuni. E’ quanto stabilito da una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’ Assessorato alle Politiche sociali.

Per ogni area sarà possibile finanziare attività che prevedono misure per il sostegno e l’inclusione sociale, per favorire la domiciliarità, nonché centri servizi diurni e semi-diurni, strutture comunitarie e semiresidenziali.