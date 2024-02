‘Poetessa’ in bomboletta: la dedica sui muri della città

La dichiarazione d'amore è comparsa in questi giorni su una via della città. Un messaggio che ha destato molta curiosità.

Sono sempre più frequenti i luoghi della città dove spuntano dediche d’amore e frasi motivazionali. Spesso in concomitanza delle scuole, ma questo non è sempre vero. Ed è così che, passeggiando per i vicoli del centro storico, l’ignaro visitatore si è imbattuto nel componimento d’amore: “Ho sempre cercato qualcuno che riuscisse a stravolgermi. Con un solo sguardo…i tuoi occhi…nei tuoi occhi ci ho visto tutta la bellezza che possa esistere ed è solo grazie a loro se ora sono totalmente, involontariamente persa di te! Pacioccò”.

Una dedica che ha suscitato curiosità. Tra i più giovani è probabile che l’identità della poetessa sia nota, così come quella del destinatario.