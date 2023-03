Playoff, Sir subito forte: Milano battuta con un netto 3-0

Mvp il centrale brasiliano Flavio che chiude con 10 punti e ben 6 muri vincenti. Doppia cifra in casa bianconera anche per Herrera (17 punti con il 79% sotto rete), Plotnytskyi (14 con 3 ace ed il 71% in attacco) e Leon (10 palloni vincenti). Grande qualità di Giannelli in cabina di regia.

Soddisfazione di coach Anastasi e del suo staff e grande esultanza dei 2500 del PalaBarton.

Perugia dunque si porta avanti nella serie. Serie che si sposta ora a Milano, mercoledì sera all’Allianz Cloud alle ore 20:30 in programma Gara 2.

SIR SAFETY SUSA PERUGIA – ALLIANZ MILANO 3-0

25-22, 25-15, 25-18

SIR SAFETY SUSA PERUGIA: Giannelli 2, Herrera 17, Flavio 10, Russo 3, Leon 10, Plotnytskyi 14, Colaci (libero), Semeniuk 1, Ropret. N.e.: Cardenas, Piccinelli (libero), Rychlicki, Solè, Mengozzi. All. Anastasi, vice all Valentini.

15 b.s., 5 ace, 44% ric. pos., 29% ric. prf., 68% att., 11 muri.

ALLIANZ MILANO: Porro 1, Patry 7, Piano 4, Loser 6, Mergarejo 4, Ishikawa 12, Pesaresi (libero), Ebadipour 1, Vitelli, Lawrence, Bonacchi, Fusaro. N.e.: Colombo (libero). All. Piazza, vice all. Daldello.

11 b.s., 2 ace, 32% ric. pos., 17% ric. prf., 45% att., 2 muri.