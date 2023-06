Piscina comunale, smantellati bar e vasca esterni poi stop ai lavori "Amministrazione chiarisca" - Tuttoggi.info

Insorgono Lega, Cappelletti sindaco e FI "Ci risulta che la società che ha effettuato i lavori non abbia chiesto autorizzazioni o nulla osta agli uffici comunali competenti"

Grossi movimenti alla piscina comunale di Gualdo Tadino, dove in questi giorni, nella parte antistante della struttura principale, sono stati rimossi la costruzione in legno del bar e la piccola vasca esterna.

A lanciare l’allarme è soprattutto l’opposizione – Lega Gualdo Tadino, Cappelletti sindaco e Forza Italia – a cui risulta che “la società che ha effettuato i lavori non abbia chiesto alcuna autorizzazione o nulla osta presso gli uffici comunali competenti; autorizzazione necessaria in quanto la piscina fa parte del patrimonio comunale”.

“Ci chiediamo come possa essere accaduta una cosa del genere e cioè come l’Amministrazione non sia stata messa a conoscenza degli interventi in corso di esecuzione e come la stessa non abbia fatto gli immediati e necessari sopralluoghi dopo essere stata informata dell’accaduto da alcuni consiglieri di opposizione”.

Solo il giorno 23 giugno, dopo ulteriori sollecitazioni delle minoranze, l’ufficio competente ha disposto la sospensione dei lavori per verificare lo stato dei luoghi. “Sembrerebbe – concludono – che dobbiamo ritenere questa Amministrazione non più in grado di svolgere alcuna attività proficua per la collettività gualdese. Siamo al capolinea”.