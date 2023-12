Piscina comunale, il 2 gennaio ingresso gratuito | Aperture straordinarie anche dal 3 al 5 - Tuttoggi.info

Nuoto libero e acquafitness anche sotto le festività nell'impianto di via Engels

Alla piscina comunale di Città di Castello si nuota anche sotto le festività. Per la prima volta l’impianto sarà infatti a disposizione di grandi e piccoli con uno speciale open day a ingresso gratuito il 2 gennaio e con tre giornate di apertura straordinaria dal 3 al 5 gennaio, sia per il nuoto libero che per le gettonatissime lezioni di acquafitness.

“Oggi, dopo oltre 40 anni, la piscina comunale è ancora un punto di riferimento per persone di ogni età, come dimostrano gli importanti numeri degli utenti di corsi, attività di riabilitazione e nuoto libero – sottolinea l’assessore allo Sport Riccardo Carletti – quindi ci è sembrato naturale garantire la possibilità di nuotare anche nel periodo natalizio a quanti dimostrano di apprezzare i nostri servizi. Ringrazio l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni e tutto il personale che ha reso possibile questa opportunità con spirito di servizio, facendo in modo di concentrare in pochi giorni le attività di manutenzione della piscina comunale, che ogni anno rendono necessario uno stop”.

Quest’anno la piscina comunale ha chiuso sabato 23 dicembre e lo resterà fino a lunedì 1 gennaio 2024. Martedì 2 gennaio, invece, Polisport organizzerà in accordo con l’amministrazione comunale l’iniziativa “Swim & Fit“, open day di nuoto e acquafitness che darà la possibilità a tutti di entrare nell’impianto gratuitamente dalle ore 8 alle 14. Adulti e bambini avranno a disposizione per il nuoto libero la vasca grande e quella piccola, insieme a tutti gli spazi della piscina. Dalle ore 10 alle 12 nella vasca dedicata all’acquafitness saranno organizzate 4 lezioni di prova gratuite di acquagym da 30 minuti ciascuna. Le lezioni potranno essere prenotate al front-office di Polisport anche nella stessa mattinata del 2 gennaio a partire dalle ore 8, in modo da favorire un utilizzo ottimale della piscina per il fitness, che può contenere solo fino a 15 allievi contemporaneamente.

Polisport raccomanda a tutti coloro che vorranno essere certi di fare attività nell’orario preferito e senza attese di telefonare al numero 075.8550785. Da mercoledì 3 a venerdì 5 gennaio, la piscina comunale sarà aperta dalle ore 8 alle 14 per il nuoto libero (pagando il biglietto di ingresso o utilizzando la sport card) e dalle ore 11 e alle 13 per le lezioni di acquafitness, che potranno essere prenotate attraverso l’AppSport dal 30 dicembre. Dopo la pausa per l’Epifania, lunedì 8 gennaio riprenderanno regolarmente tutte le attività della piscina comunale con il consueto orario.