"Pioniere di una gestione aziendale umanistica", al CEO Summit premio WWD a Brunello Cucinelli

“Negli ultimi 46 anni, Brunello Cucinelli non solo ha fondato uno dei principali brand del lusso a livello mondiale, ma è stato il pioniere di una gestione aziendale umanistica, ricca di compassione e sostenibile”. Così James Fallon, direttore editoriale del Fairchild Media Group e di WWD, ha sottolineato la gestione aziendale umanistica di Cucinelli e la sua capacità di bilanciare profitto e restituzione, alla base della scelta di assegnare allo stilista umbro il prestigioso WWD John B. Fairchild Honor.

Un premio che Brunello Cucinelli riceverà il 29 ottobre, a New York, durante l’Apparel and Retail CEO Summit, che si terrà al Cipriani South Street il 29 e 30 ottobre.

Il John B. Fairchild Honor, istituito nel 2016, prende il nome dal leggendario presidente e direttore editoriale di WWD. Il vincitore è scelto dagli attuali editor della rivista. Lo scorso anno, il premio è stato assegnato a Maria Grazia Chiuri, direttore artistico delle collezioni donna di Dior. E nel tempo è andato ad icone della moda mondiale, come Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Leonard Lauder, Giorgio Armani, Miuccia Prada e Tommy Hilfiger.

“I nomi di coloro che sono stati onorati prima di me non fanno che accrescere il mio debito di gratitudine” ha dichiarato Brunello Cucinelli. Aggiungendo: “Sono profondamente onorato di ricevere un premio così prestigioso, che considero un tributo alla dignità del lavoro, ai miei dipendenti, al loro genio creativo e ai loro sforzi operosi, oltre che alla nostra terra umbra e alla sua spiritualità”.

Amanda Smith, presidente del Fairchild Media Group, ha elogiato Cucinelli definendolo un visionario e un leader profondamente legato al suo obiettivo. “Il suo impegno per creare bellezza nel mondo e al contempo restituire al mondo è una lezione di leadership per tutti noi”.

“Negli ultimi 46 anni, Brunello Cucinelli non solo ha fondato uno dei principali brand del lusso a livello mondiale, ma è stato il pioniere di una gestione aziendale umanistica, ricca di compassione e sostenibile”. In particolare, è stato evidenziato come Cucinelli sostenga il Made in Italy attraverso la valorizzazione delle produzioni artigiane.