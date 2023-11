Pinqua Ponte San Giovanni, iniziati i lavori sulle aree verdi

Interventi al parco Pascoletti, nell'area giochi Ponte Land e nelle altre aree verdi della frazione

Demolizione del superfluo e rifunzionalizzazione dell’esistente, in un’ottica di estrema attenzione rivolta al decoro ed alla vivibilità e fruibilità. Questo l’obiettivo che il Comune si prefigge a Ponte San Giovanni con gli interventi del Pinqua (Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare).

“La sfida è di restituire ai cittadini un quartiere completamente rinnovato nelle funzioni e nei servizi, più fruibile e vivibile, in sostanza un’autentica porta d’accesso sostenibile alla città” spiega l’assessore all’Urbanistica, Margherita Scoccia.

A questo proposito è on line all’indirizzo https://pinqua.comune.perugia.it/ la landing page, dunque uno spazio sul sito istituzionale dell’Ente, all’interno della quale sono descritte le due proposte progettuali Pinqua, ammesse a finanziamento dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti nell’ambito del Pinqua, per un importo complessivo di oltre 30 milioni di euro, poi confluito nel Pnrr.

Gli interventi sulle aree verdi

In questi giorni sono iniziati gli interventi di riqualificazione e valorizzazione delle aree verdi di Ponte San Giovanni (Pinqua2).

Il parco Pascoletti è interessato da un intervento riqualificazione ingressi, percorsi ed arredi, aree ludiche, area soft fitness, aree ristoro.

Nell’area giochi Ponte Land si provvederà alla riqualificazione degli ingressi, percorsi pedonali e ciclopedonali, con la realizzazione di area skate, area soft fitness, nuovo campo da basket, area di sosta, aree per cani.

Consistenti anche gli interventi nell’area verde adiacente a piazza Bellini: nuova area giochi, rifacimento marciapiedi e pavimentazione. Previsto anche un nuovo percorso interno e due nuove aree giochi.

Inoltre, nelle aree verdi via della Scuola e via Luciano Venanti, tra via Tersilio Paris e via Luciano Venanti, tra via Adriatica e via Giacomo Brodolini previsti interventi sulla vegetazione e sul rinnovo degli arredi. In via Volumnia riqualificazione del marciapiede e rifacimento della pavimentazione.