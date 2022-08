Pieve di Compresseto si prepara per il gran ritorno de "La Sagra dello Gnocco" - Tuttoggi

“La Sagra dello Gnocco, arrivata alla sua 31^ edizione, è pronta ad accogliere la popolazione in questa manifestazione enogastronomica che caratterizza un’intera frazione; vero e proprio momento di aggregazione per residenti e non, i quali si ritrovano a svolgere volontariamente varie mansioni ed attività per permettere la buona riuscita dell’evento. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere momenti di serenità in questi mesi complicati” ha dichiarato il presidente della Pro loco Pieve di Compresseto Gabriele Bazzucchi.