A Pietralunga il raduno della Nazionale Paralimpica di Judo Fispic - Tuttoggi.info

Parte oggi (28 aprile), all’hotel Candeleto, il raduno agonistico della Nazionale Paralimpica di Judo Fispic a Pietralunga.

Sarà una tre giorni intensissima in cui i ragazzi, guidati dal direttore tecnico Silvio Tavoletta e dai tecnici Francesco Faraldo e Alessia Regis, cercheranno di finalizzare la preparazione in vista dei prossimi eventi internazionali, uno su tutti l’Europeo previsto in Olanda quest’estate.

Il momento più importante di questo raduno, che rientra nel progetto “Cresciamo con il confronto”, sarà sabato mattina (29 aprile), quando i ragazzi della scuola primaria di Pietralunga saliranno sul tatami assieme agli atleti della Fispic e si alleneranno con loro.

Seguirà una conferenza stampa alla quale prenderà parte Sandro Di Girolamo, presidente Fispic, Domenico Ignozza, presidente Coni Umbria, Mirco Ceci, sindaco di Pietralunga, Paola Avorio, dirigente scolastica, Maria Grazia Perrucci, consigliere federale Fijlkam, Silvio Tavoletta direttore tecnico Fispic.

Durante il raduno gli atleti Fispic si confronteranno con i pari età del Kodokan Fratta, la società che ha sostenuto la realizzazione di questo progetto, e con i migliori atleti della Fijlkam Umbria, per un reale percorso di integrazione e crescita che andrà sicuramente riproposto in futuro.