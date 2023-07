In piazza Vittoria con due coltelli a serramanico: denunciato

L'uomo aveva provato a scappare

Era in giro con due coltelli a serramanico, per questo un 43enne è stato denunciato per il possesso di oggetti atti a offendere. L’uomo è stato individuato dalla Polizia durante i controlli del territorio. L’uomo si trovava in piazza Vittoria e, alla vista della pattuglia, ha provato a darsela a gambe.

L’equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine era stato attirato dall’atteggiamento del 43enne che, alla vista della pattuglia, aveva tentato di allontanarsi repentinamente per eludere il controllo. Fermato e identificato, l’uomo è apparso particolarmente agitato. Incalzato dagli operatori, dopo un iniziale tentennamento, il 43enne ha consegnato spontaneamente due coltelli a serramanico.

Sentito in merito al possesso delle armi, l’uomo si è giustificando dichiarando di averli con sé per difesa personale. Considerata la situazione e i precedenti, è stato poi sottoposto a perquisizione che ha dato esito negativo. Al termine degli accertamenti e delle attività di rito, il 43enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso di oggetti atti ad offendere; i coltelli, invece, sono stati sottoposti a sequestro.