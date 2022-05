Piazza Matteotti invasa da 250 moto, Ferro-E Motus raccoglie oltre 3000 euro per la ricerca - Tuttoggi

“Tutti i componenti di Ferro-E-Motus – hanno dichiarato dal Municipio tifernate – hanno svolto un lavoro esemplare per la buona riuscita della manifestazione e della sicurezza durante il giro panoramico che ha toccato i Comuni di Citerna, Anghiari e Sansepolcro“.

Alla partenza da Città di Castello c’era anche l’assessore Riccardo Carletti, che ha partecipato a bordo di un sidecar. L’associazione comunale di Ferro-E-Motus aspetta i tifernati tutti i giovedì sera presso la sede in Via della Tina 1, per proporre i prossimi Motogiri e per organizzare altri eventi.