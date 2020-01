Piatto di Sant'Antonio, Santa Maria degli Angeli rinnova la devozione al Patrono | FOTO e VIDEO - Tuttoggi

Ancora una grande partecipazione di pubblico al Piatto di Sant’Antonio Abate, la cui tradizione, uno dei cardini della vita di Santa Maria degli Angeli, si è rinnovata domenica 19 gennaio mattina quando moltissime persone sono arrivate in Piazza per benedire il proprio animale.

Grande protagonista delle celebrazioni e della processione post messa, la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, che ha accompagnato la statua di Sant’Antonio Abate per le vie cittadine, insieme al gonfalone comunale, alle autorità (regionali, comunali e provinciali, civili e religiose), a tanti cittadini e ai vari reparti cinofili delle forze dell’ordine.

Durante la messa, l’investitura de Priori Serventi 2021: sono Matteo Buzzavi, Michele Capone, Alessio Feliciani, Alessandro Fioroni, Giacomo Fioroni, Moreno Fortini, Andrea Pennaforti, Franco Piselli, Stefano Pucciarini, Roberto Raspa, Simone Tarpanelli e Matteo Visconti. Essi si sono poi occupati della distribuizione del pane benedetto, offerto dai Priori Serventi 2020 (Mauro Baglioni, Giancarlo Boschetti, Francesco Chioccioni, Juri Cianetti, Gianluca Gentile, Curzio Moretti, Filiberto Paggi, Riccardo Palazzini, Moreno Piampiano, Loris Ravizzoni, Fabrizio Ronca e Alessandro Roscini) che hanno organizzato le celebrazioni con il patrocinio della Città di Assisi, della Regione Umbria e dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio e con la preziosa collaborazione dei Frati Minori dell’Umbria (Provincia Serafica San Francesco d’Assisi).

Sempre durante la domenica, la consumazione del Piatto a pranzo e cena, spettacolo teatrale nel pomeriggio al Lyrick, l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria in serata in Taverna; il triduo del Piatto si è però aperto venerdì, con la giornata dedicata alle scuole e alla ‘cacciata’ dei Priori Entranti 2020 (i Serventi del 2021, che hanno organizzato il tradizionale Focaraccio). Sabato, infine, l’arrivo delle delegazioni delle Confraternite di Sant’Antonio di Vibonati e Concamarise, con bruschettata in Piazza offerta dai Priori Uscenti 2020, i Serventi dello scorso anno.