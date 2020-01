La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato protagonista del Piatto di Sant’Antonio 2020 - Tuttoggi

Si apre oggi, con la giornata dedicata alle scuole, la tre giorni di celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio 2020, che culminerà nelle solenni celebrazioni di domenica organizzate dalla Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato.

Il Piatto di Sant’Antonio ha radici antiche: risale al 1860 circa, quando gli angelani chiesero un’intercessione a Sant’Antonio che scongiurò un’epidemia che avrebbe fatto morire i cavalli e messo in ginocchio l’economia della zona, allora stazione di posta tra Firenze e Roma. In ringraziamento al Santo la festa venne celebrata con grande solennità, facendo una processione per le vie del borgo e distribuendo un pranzo ai poveri, che prese la denominazione di Piatto di Sant’Antonio Abate.



Quest’anno il Piatto si festeggia domenica 19 gennaio 2020. La giornata si apre alle 9 con il raduno di tutte le Prioranze in Piazza Garibaldi; alle 9.45, dopo il corteo, l’ingresso in Basilica Papale, dove dalle 10 si terrà la Santa Messa, con investitura e giuramento dei Priori Entranti 2020, che saranno i Serventi del Piatto di Sant’Antonio 2021. Alle 11 .15 la processione solenne per le vie del paese con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, le autorità e le associazioni; alle 12.30, nel sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la benedizione solenne degli animali e del Pane offerto dai Priori Serventi 2020, che sarà distribuito dai Priori Entranti.

Alle 13, la consumazione del Piatto nella Taverna dei Priori Serventi e nei ristoranti aderenti. Nel pomeriggio del 19 gennaio, al Teatro Lyrick dalle 16.30, lo spettacolo degli alunni della scuola Patrono d’Italia; alle 19 la consumazione del Piatto in Taverna e nei ristoranti aderenti. Alle 21.30 gran finale nella Taverna dei Priori, con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.



Il triduo del Piatto di Sant’Antonio Abate si apre come detto oggi, con la giornata dedicata alle scuole. Si parte alle 10 all’Auditorium della scuola G.Alessi, con la premiazione del concorso grafico-pittorico dedicato a Sant’Antonio Abate e l’investitura dei Priorini. Alle 13, grazie alla preziosa collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Assisi, la consumazione del Piatto con gli alunni delle scuole angelane; alle 17, appuntamento in Piazza Garibaldi per il Focaraccio con i Priori Entranti 2020. Alle 20, nella serata in Taverna, la serata delle Prioranze, con la ‘cacciata’ dei Priori che serviranno il Piatto nel 2021. Sabato 18 gennaio dalle 16, l’arrivo delle delegazioni delle Confraternite di Sant’Antonio di Vibonati e Concamarise, con bruschettata in Piazza offerta dai Priori Uscenti 2020, i Serventi dello scorso anno.



Le celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio Abate 2020 sono organizzate dai Priori Serventi 2020 (Mauro Baglioni, Giancarlo Boschetti, Francesco Chioccioni, Juri Cianetti, Gianluca Gentile, Curzio Moretti, Filiberto Paggi, Riccardo Palazzini, Moreno Piampiano, Loris Ravizzoni, Fabrizio Ronca e Alessandro Roscini), con il patrocinio della Città di Assisi, della Regione Umbria e dell’Associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio e con la preziosa collaborazione dei Frati Minori dell’Umbria (Provincia Serafica San Francesco d’Assisi).



In occasione delle celebrazioni di domenica, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’evento e la salvaguardia dell’incolumità delle persone e cose sulle vie e piazze interessate.

Con un’ordinanza sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

divieto di sosta – zona rimozione 0/24 per tutti i veicoli per lo svolgimento della “Processione solenne” sulle seguenti vie e piazze: Via G. Becchetti, Via Los Angeles, tratto compreso tra via Capitolo delle Stuoie e Via G. Ermini, Piazza Porziuncola, Piazza Innocenzo III, Piazza S. Antonio Abate, Piazzale Tarpani, parcheggio rotatoria Via De Gasperi-Los Angeles (Bar Lollini).

divieto di circolazione, a tutti i veicoli, dalle ore 30 e fino al termine dalla Processione solennesulle seguenti vie: Piazza Porziuncola, Via Los Angeles, nel tratto compreso fra Via Capitolo delle Stuoie e Via Ermini, Via G. Becchetti, Via A. De Gasperi, tratto di strada dietro Palazzetto Mediceo, Via B. Micarelli e Via Patrono d’Italia nel tratto compreso fra Via Los Angeles e Via Protomartiri Francescani;

Il traffico sulle traverse che portano in Via Los Angeles e in Via Becchetti verrà interrotto per il tempo necessario per il passaggio del corteo e i veicoli trovati in sosta verranno rimossi.