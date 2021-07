Pianello ha il suo Cva rinnovato GALLERY

Inaugurata la struttura dopo i lavori di riqualificazione: più funzionale e sicura

Pianello ha il suo nuovo Cva. Inaugurazione per la struttura, al termine dei lavori di riqualificazione. Presenti gli assessori Otello Numerini e Clara Pastorelli, il consigliere delegato Federico Lupatelli, il consigliere David Bonifazi, il dirigente Fabio Zepparelli ed i rappresentanti degli uffici comunali, i rappresentanti delle associazioni locali, Centro socio culturale, Ass. Giovanile ARNA, Pro Loco Pianello, Circolo ARCI, Pro Te SO, Polisportiva Pianello nonché la dirigente dell’Istituto comprensivo Perugia 13 Franca Rossi.

L’impianto di Pianello è destinato all’attività polivalente sportivo/didattica e ricreativa. E’ stato realizzato negli anni ‘90 come edificio ad uso palestra della scuola materna prospicente il fabbricato stesso.

L’Amministrazione Comunale di Perugia, vista la necessità di adeguare ai fini della normativa antincendio il fabbricato, ha provveduto a programmare alcuni interventi.

I lavori di adeguamento

Nel dettaglio i lavori hanno riguardato: il rifacimento della copertura realizzata in pannelli prefabbricati coibentati tipo sandwich; l’installazione di sistemi anticaduta di copertura; opere edili di adeguamento alla normativa antincendio degli accessi ai locali tecnici caldaie; fornitura e posa in opera di lampade di emergenza inclusa linea di alimentazione; verniciatura tramite trattamento con vernice intumescente della struttura portante in acciaio di copertura, compartimentazione di vani con pareti in gesso cartonato REI 60.

Per quanto riguarda in particolare il sistema di riscaldamento, con l’intervento operato si è provveduto, oltre alla sostituzione di entrambe le caldaie con altre del tipo a condensazione ad alto rendimento, anche all’implementazione del sistema di riscaldamento della palestra installando 4 aerotermi ad acqua; tale sistema consente una maggiore flessibilità per il riscaldamento degli ambienti, ottenendo pertanto il comfort ambientale in minor tempo.

Infine si è provveduto all’installazione di un sistema di telegestione dell’impianto termico, sistema che renderà possibile remotizzare su PC l’accensione, lo spegnimento e la termoregolazione dell’impianto di riscaldamento.