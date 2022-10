Torna Photowalk, passeggiata fotografica nel Parco del Monte Cucco | Iscrizioni ancora aperte - Tuttoggi

L’iniziativa è aperta a tutti, in particolare agli appassionati di fotografia, della natura o anche semplici cultori della bellezza del Monte Cucco. Grazie agli hotspot installati in Val di Ranco dal Comune di Sigillo i partecipanti potranno postare e condividere sui social network l’esperienza vissuta in tempo reale. Le foto realizzate saranno poi esposte in una mostra nella chiesa di San Giuseppe a Sigillo.

Per partecipare è necessario contattare il numero 351 2827335. Le iscrizioni sono aperte fino alle 18 di venerdì 14 ottobre.