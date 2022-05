Peste suina, Coldiretti: ridurre i tempi per far abbattere i cinghiali dagli agricoltori

Caccia di selezione

Inoltre – ricorda Coldiretti – lo stesso Piano pone particolare attenzione proprio sull’utilizzo della caccia di selezione. Infatti, secondo il Parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca, essa risulta particolarmente utile per ridurre gli impatti negativi del cinghiale sulle attività produttive, anche dato il suo basso impatto ambientale. In quest’ottica quindi, anche i corsi di formazione per la pratica della caccia di selezione, tenuto conto anche dell’alto numero di domande insoddisfatte, vanno incentivati quanto più possibile.

D’altronde – spiega ancora Coldiretti – che il ridurre il numero di cinghiali, rappresenti un punto fermo imprescindibile, è dimostrato pure dalle richieste di risarcimento danni giunte fino ad ora agli Atc, le quali, come riportato dagli stessi alla Regione, già sforano i budget a loro disposizione.

La filiera delle carni

Infine – conclude Coldiretti nel richiedere un incontro urgente su questi temi – la questione della filiera della carne degli ungulati, ritenuta essenziale per la risoluzione di questa emergenza.

La gestione delle carcasse dei cinghiali derivanti sia dall’attività venatoria che da quella di contenimento – afferma Coldiretti – necessita di essere disciplinata in maniera completa e lineare. Nonostante l’adozione delle linee guida in materia di igiene delle carni selvatiche infatti, restano ancora importanti passi da fare sul tema. Passi necessari – secondo Coldiretti – per la commercializzazione e tracciabilità delle carni dei cinghiali, sulla quale il compito e il supporto dell’apposito gruppo di lavoro preannunciato in sede di tavolo tecnico regionale va chiarito e reso immediatamente operativo.