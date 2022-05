Cereali alle stalle, gli Atc alla Regione: impossibile onorare i futuri risarcimenti

Per questo i tre presidenti degli Atc umbri hanno scritto alla Regione, rappresentando il problema. Con le attuali risorse a disposizione (di cui, con il nuovo meccanismo, il 40% assegnate sulla base dei cinghiali abbattuti rispetto agli obiettivi assegnati) gli Atc non potranno far fronte alle richieste di risarcimento. Anche quelli finora virtuosi, come l’Atc 2 del Folignate – Spoletino, che proprio in questi giorni ha completato il risarcimento agli agricoltori di tutte le domande pervenute per il 2021, pari a circa 195mila euro.