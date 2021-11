La responsabile del settore, Lucia Ghetti, lascia la Direzione tecnica dell'Assessorato per la pensione

Pesca, cambio in Regione. Lucia Ghetti, va in pensione e lascia la Direzione Regionale Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione, Agenda Digitale, dove si occupava della materia della pesca, a seguito del trasferimento della dalle Province.

E in qualità di responsabile del settore è con lei che in questi anni si sono confrontati i pescatori umbri. Sia la cooperativa che svolge attività professionale al Trasimeno, sia gli appassionati della pesca sportiva.

In qualità di responsabile tecnica della pesca in Umbria si è occupata anche di tematiche quali la reintroduzione della trota mediterranea al posto della specie fario.

I pescatori umbri, appresa la notizia del cambio in Regione, salutano la dottoressa Ghetti, ringraziandola per il proficuo lavoro svolto in questi anni.