Perugino, i numeri della mostra dei record GALLERY

Le opere del "meglio maestro d'Italia", tornano nei musei di tutto il mondo, ma tante restano nella Galleria Nazionale dell'Umbria

Si è chiusa domenica la mostra “Il meglio maestro d’Italia”. Perugino nel suo tempo, visitata in tre mesi, alla Galleria Nazionale dell’Umbria, da 102.300 persone. Un successo del resto annunciato per il principale evento nell’anno del cinquecentenario della morte di Pietro Vannucci. Ma non scontato. Reso possibile dalla qualità delle opere del pittore “tornare” nella sua Umbria, ma anche dal percorso creato dal curatore e direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria, Marco Pierini, e da Veruska Picchiarelli, conservatrice del museo.

in grado di accompagnare anche il visitatore meno informato nelle atmosfere di un’epoca che è stata segnata dalle opere di Pietro Vannucci. Peccato soltanto per quel catalogo, meraviglioso, reso disponibile con molto ritardo.

Pierini: “Non pensavamo questo successo”

“Speravamo e forse in cuor nostro sapevamo che sarebbe stato un successo; ma non pensavamo – ammette Pierini – che sarebbe stato questo successo: i numeri sono straordinari, è impossibile negarlo. Ma il vero dato eccezionale sono le manifestazioni di affetto e i complimenti ricevuti: ‘numeri’ che non sono quantificabili e che custodiremo gelosamente. Innegabili sono la fatica e la stanchezza: ma il ritorno che abbiamo avuto è il motore per ricominciare, già da oggi, a fare ancora meglio. Non è una questione di aspettative, o forse lo è solo in parte: è piuttosto una questione di responsabilità e di gratitudine verso un territorio che tanto ci ha supportato, nelle forme e nelle modalità più diverse. Dall’Art Bonus alle sponsorizzazioni, dai partenariati al semplice acquisto del biglietto: ogni gesto ha significato qualcosa di più del semplice atto in sé”.

“Un ringraziamento speciale – aggiunge – al Comitato nazionale per il quinto centenario della morte di Pietro Vannucci, presieduto da Ilaria Borletti Buitoni che ha costruito un palinsesto di manifestazioni culturali per promuovere e diffondere, in Italia e all’estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza della figura e l’opera del Perugino”.

Opere da tutto il mondo

L’intero progetto, che ha restituito a Perugino, assoluto protagonista del Rinascimento, il ruolo di preminenza artistica che la sua epoca gli aveva assegnato, è stato costruito dai due curatori, in una vera e propria partnership scientifica, con i direttori e i conservatori dei maggiori musei al mondo, dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, al Musée des Beaux-Arts di Caen, dalla National Gallery di Washington alla National Gallery di Londra, dal Louvre di Parigi alla Gemäldegalerie di Berlino.

Queste importanti istituzioni sono state coinvolte fin dall’inizio nella sua realizzazione e, in virtù della qualità dell’esposizione, hanno acconsentito al prestito dei loro capolavori più preziosi, molti dei quali mancavano da molti anni dall’Italia. Tra questi, il Trittico Galitzin: Crocifissione con la Vergine, san Giovanni, san Gerolamo e santa Maria Maddalena, dalla National Gallery di Washington, i Pannelli dalla Pala della Certosa di Pavia, dalla National Gallery di Londra, la Lotta tra Amore e Castità (dallo Studiolo di Isabella d’Este), dal Louvre di Parigi, lo Sposalizio della Vergine, dal Musée des Beaux-Arts di Caen, ad altri ancora.

Improntato al medesimo standard di scientificità è stato realizzato un catalogo (Dario Cimorelli editore) di 600 pagine, che contiene 8 saggi che approfondiscono le tematiche che Perugino ha sviluppato nella sua carriera, le schede di 60 opere e una ricca bibliografia.

La rassegna, che ha saputo interessare fasce di pubblico tra le più diverse e composite.

Visite guidate e scuole

Lo si evince dai dati relativi alle visite guidate della mostra (1.292) che ha coinvolto 24.420 persone. Tra questi, si segnalano 857 gruppi organizzati, grazie al lavoro svolto sul territorio dai tour operator, dalle guide turistiche e dalle associazioni culturali, che hanno accompagnato in Galleria 14.749 persone.

Prestigioso è anche il risultato riguardante la fruizione da parte delle scuole. Nei suoi quattro mesi di apertura, l’esposizione ha visto passare 435 gruppi scolastici, ovvero 9.671 studenti delle primarie e secondarie provenienti perlopiù dall’Umbria e dalle regioni vicine.

I partner

A tal proposito è doveroso segnalare il successo del Bus di Perugino, l’iniziativa realizzata in collaborazione con BUSITALIA – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che ha visto un pullman decorato con l’immagine guida della mostra, che ha permesso agli alunni di 65 classi umbre, per un totale di 1208 alunni e 106 accompagnatori, di riappropriarsi del patrimonio culturale in maniera completamente gratuita, scoprendo il meglio maestro d’Italia.

Coop Centro Italia e Fondazione Noi – Legacoop Toscana, tra i sostenitori della rassegna, ha contribuito al successo della stessa, offrendo 2.128 biglietti gratuiti per gli studenti universitari delle materie non umanistiche, organizzando 47 visite guidate per le scuole per un totale di 1.175 studenti e 27 visite per i Soci Coop per un totale di più di 700 partecipanti.

Le aperture serali

Più di 2000 le persone che hanno approfittato, dal 31 marzo al 9 giugno, delle aperture serali, dalle 19.30 alle 22.30, rese possibili grazie al mecenatismo di 29 imprenditori di Confindustria Umbria – Sezione di Perugia.

Spazio nei media e sui social

I dati della rassegna stampa raccontano il successo della mostra. Articoli e approfondimenti sono apparsi, tra le altre, sulle più prestigiose testate di settore come il Burlington magazine, Il Giornale dell’Arte, Antiquariato, Art e Dossier, sulle agenzie e sui quotidiani nazionali come Ansa, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Avvenire, Il Manifesto, Il Fatto, sui settimanali come Donna moderna, Lettura, Robinson, Famiglia Cristiana, Io Donna, Chi, sulle televisioni nazionali come Rai1, Rai2, Rai3, Rai5, Sky, Italia1, La7 e nei format di approfondimento televisivo come GEO e Applausi di Gigi Marzullo.

In linea con una comunicazione smart, la promozione della mostra ha viaggiato sui canali dei nuovi media digitali. Nei cento giorni di apertura, i social della Galleria Nazionale dell’Umbria hanno raggiunto una copertura media di 53.730 per i post di Facebook, con una media delle interazioni di 22.607.

Per quanto riguarda Instagram, gli account raggiunti sono stati 238.000, le interazioni 24.400 e ha aumentato i follower a 66.900.

Il sito della Galleria Nazionale dell’Umbria – www.gallerianazionaledellumbria.it – oltre al percorso espositivo, conservava una serie di nozioni tecniche, come il prezzo dei biglietti, gli orari di apertura, e altre notizie sulle visite di gruppi e delle scuole e altro ancora, rappresentando una risorsa preziosa per lo spettatore. E i dati raccontano quanto sia stato utile: da febbraio ai primi giorni di giugno, il sito web ha visto accessi di oltre 450 mila visitatori singoli, per un totale di 911 mila pagine visitate.

Molto apprezzato è stato il podcast sulla vita e la produzione artistica di Perugino, ospitato dalle maggiori piattaforme (Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music Italia, Google Podcast), e che ha registrato 5.031 download in lingua italiana e 173 in lingua inglese.

Perugino è stato anche protagonista di un documentario, con la partecipazione straordinaria di Marco Bocci, prodotto da Ballandi, diretto da Giovanni Piscaglia, sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Umbria e da Arpa Umbria, che racconta la vita e l’opera di Perugino partendo dal legame con la sua terra, l’Umbria, e in particolare con i paesaggi luminosi che si aprono sulle sponde del lago Tra-simeno che spesso Perugino ha immortalato sullo sfondo dei suoi dipinti.

Nei tre giorni di programmazione nelle 240 sale cinematografiche in tutta Italia, la pellicola è stata vista da oltre 10.000 persone.

I numeri

102.300 visitatori

53.730 copertura media Facebook

45.000 visitatori unici di media al mese sul sito Galleria (totale di 911.000 pagine visitate)

24.400 interazioni Instagram

24.240 partecipanti per un totale di 1292 visite guidate

14.569 visitatori per un totale di 857 gruppi organizzati

9.671 studenti per un totale di 435 gruppi scolastici

5.204 download del podcast dedicato a Perugino

4.003 Coop Centro Italia e Fondazione Noi

2.000 partecipanti per le 15 aperture straordinarie – Confindustria Umbria – Sez. di Perugia

600 pagine del catalogo di mostra

240 sale cinematografiche per un totale di 10.000 spettatori del docufilm su Perugino

65 Bus di Perugino per un totale di 1208 studenti dalle scuole del territorio

10 Artbonus – Confindustria Umbria – Sezione di Perugia