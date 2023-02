Perugia1416, torna il Ballo dei Rioni

Venerdì 17 febbraio dalle ore 21 nel salone della Città della Domenica

Torna a Perugia il Ballo dei Rioni, in programma venerdì 17 febbraio dalle ore 21 nel salone della Città della Domenica. Non una festa in costume, ma una serata di musica e balli, accompagnati da Francesco Conte e dj Lino. Una serata, ricordano gli amministratori, aperta alla cittadinanza, in amicizia.

L’ingresso al ballo, dove si potranno degustare dolci carnevaleschi, è ad offerta e sarà anche l’occasione per nuove iscrizioni ai Rioni.