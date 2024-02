Perugia1416, domenica giuramento dei Savi del Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo - Tuttoggi.info

"Kairos, momento supremo delle arti" è, invece, il titolo dell'iniziativa organizzata dal Magnifico Rione di Porta Santa Susanna in programma venerdì 16 febbraio (alle ore 17, ingresso libero)

Il Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo celebra domenica 11 febbraio (alle ore 16,45) il giuramento dei Savi presso l’Oratorio di San Filippo e Giacomo, situato in piazza Lupattelli a Perugia. In nuovo consiglio dei Savi è composto da: Franco Ivan Nucciarelli (console); Cristina Rossini (priore); Eleonora Gentili (massaro); Claudia Polimanti (notaro); Lino Bizzaglia (capitano); Francesco Edoardo Maselli (alfiere); Anna Lungo (proconsole e consigliere); Alessandro Catorci, Barbara Lombardi, Chiara Sampaoli e Roberta Taschini (consigliere). Prima del giuramento, in continuità con lo scopo di Perugia1416 e con le visite guidate organizzate dal Rione, ovvero permettere la conoscenza di luoghi “nascosti” della città, è in programma la visita all’oratorio con Franco Ivan Nucciarelli; seguirà un momento conviviale in taverna, situata in via dei Pellari 16, offerto dal Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo e l’inizio della campagna tesseramenti 2024. “Kairos, momento supremo delle arti” è, invece, il titolo dell’iniziativa organizzata dal Magnifico Rione di Porta Santa Susanna in programma venerdì 16 febbraio (alle ore 17, ingresso libero), presso l’aula dell’Ercole Farnese dell’Accademia di Belle Arti in piazza San Francesco al Prato di Perugia, in ricordo di Giovanna Berellini, docente del Liceo Artistico Bernardino di Betto recentemente scomparsa, conosciuta in tutta la città e nella sua Valfabbrica e fortemente amata e rimpianta dai suoi studenti, dai tantissimi amici, dal suo Rione e da Perugia1416. Per la crescita di quest’ultima si è molto spesa, credendo fortemente nella manifestazione. Oltre i saluti istituzionali, presentati da Luca Petrucci, ricorderanno il suo impegno incessante per la valorizzazione dell’artigianato artistico nelle rievocazioni storiche Teresa Severini, presidente di Perugia 1416 Aps; Federico Capobianco, presidente Festa d’Autunno Palio di Valfabbrica; Roberta Tonanni, console del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna. Interverranno anche alcuni suoi studenti. Sarà presente l’associazione Rione Osteria di Valfabbrica con Vania e Viscardo Volpi. Sono previsti anche un intermezzo musicale a cura del gruppo vocale I Madrigalisti di Perugia ed una sfilata in abiti storici a cura del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna.