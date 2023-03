Perugia – Reggina in notturna, spostata anche la gara col Frosinone

Tre gare al Curi in 10 giorni, con i calabresi, i ciociari e i Canarini del Modena

Come era prevedibile, visto il rifiuto dei calabresi a recuperare la gara rinviata per il terremoto durante la sosta per le Nazionali, Perugia – Reggina, decima del girone di ritorno del campionato di Serie B sarà disputata mercoledì 5 aprile, alle ore 20.15, in notturna dunque.

La Lega di B ha anticipato, con il consenso del Frosinone, a sabato 1 aprile alle ore 16.15 (anziché domenica 2 aprile alle 16.15) la gara del Curi tra il Perugia e il Frosinone.