Perugia – Pisa, Baldini allenatore – psicologo

Il tecnico biancorosso alla vigilia dell'esordio sulla panchina del Grifo ribadisce l'obiettivo Serie A | Pretattica su modulo e formazione

Questione di “testa”. Un po’ allenatore, un po’ psicologo, Silvio Baldini, alla vigilia della prima gara sulla panchina del Perugia. Di fronte c’è il Pisa, che come il Grifo ha optato per il cambio tecnico per risollevarsi dal fondo della classifica. All’ombra della Torre è tornato D’Angelo, che lo scorso anno con i nerazzurri sfiorò la Serie A. Proprio quella A di cui è tornato a parlare Baldini (e con lui il presidente Santopadre) per ricaricare l’ambiente. “La cosa più importante credo sia la testa” ripete Baldini, convinto di avere a disposizione un buon organico. “Vogliamo lottare per la Serie A” ripete il tecnico, continuando a rivendicare la voglia di cullare questo sogno.

In queste due settimane in cui, complice la sosta, il mister ha potuto conoscere i suoi nuovo giocatori, ha detto di averne ricavato un’impressione positiva. Con i ragazzi pronti a “invertire il trend”.