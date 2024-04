Perugia, maxi controlli alla circolazione: 7 conducenti denunciati per guida "spericolata" - Tuttoggi.info

Nell’ambito della campagna di servizi speciali per il contrasto alla guida in stato di ebrezza ed alterazione per uso di sostanze stupefacenti la Sezione Polizia Stradale di Perugia, su impulso del Servizio Polizia Stradale ha intensificato a Perugia i controlli sugli utenti della strada.

L’attività ha visto impiegate le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Perugia, coadiuvate da due equipaggi della Polizia Locale di Perugia e dall’Ufficio Sanitario mobile della Questura, sul quale era presente un medico e personale infermieristico della Polizia di Stato per eseguire sul posto il test preliminare per la rilevazione dell’assunzione di droghe.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno sottoposto a verifiche 101 automobilisti, a sei dei quali è stata ritirata la patente in quanto risultati positivi all’alcoltest.

Nei loro confronti è scattato anche il deferimento all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada.

Uno dei conducenti controllati è stato, invece, deferito alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti.

Altri 9 conducenti, infine, sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada, tra cui uno per guida pericolosa e due per guida senza cinture di sicurezza.

Tale tipologia di controlli verranno ripetuti anche nei mesi di aprile e maggio, secondo un calendario stilato dal Coordinamento Sanitario per le Regioni Toscana – Umbria – Marche della Polizia di Stato.