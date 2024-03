Perugia, Lega:”Convegno foibe e relatori negazionisti? Si chiarisca” - Tuttoggi.info

“Stiamo ricevendo per vie informali richieste di spiegazioni in merito a un convegno che si terrà presso il Palazzo della Provincia di Perugia a cura dell’ISUC in cui si parlerà di foibe e dell’esodo Giuliano -Dalmata.

I dubbi non riguardano il tema oggetto del convegno ma la presenza di relatori che hanno mostrato in più di un’occasione posizioni riduzioniste o negazioniste circa le infamie perpetrate nelle foibe. Se gli interventi anche di uno soltanto dei relatori confermeranno tali inaccettabili conclusioni, ci sarà da rammaricarsi delle scelte operate dagli organizzatori che rappresenteranno, a quel punto, un passo indietro rispetto al comune sentire di condanna assoluta dei crimini dei comunisti titini.

Sulla base di queste premesse siamo costretti a sconsigliarne la partecipazione: noi di certo non intendiamo ascoltare chi ha dubbi del fatto che Basovizza fosse una foiba (come leggiamo in un’intervista a Panorama.it) perché ne va del rispetto del sangue versato dai nostri connazionali ” Così il gruppo consiliare Lega Perugia