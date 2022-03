Perugia – Lecce | Formazioni e dove vederla

Le decisioni di Alvini e di Baroni per la sfida del Curi (ore 15.30): i Grifoni per tornare in zona play off, i giallorossi per riprendersi la vetta

Un Perugia inferocito per le decisioni arbitrali che hanno condizionato gli ultimi due scontri contro Benevento e Brescia riceve al Curi (inizio ore 15.30) il Lecce scavalcato in testa alla classifica dalla Cremonese, che nell’anticipo ha battuto il Brescia. Il Perugia vuole tornare in zona play off, obiettivo ormai dichiarato dal club biancorosso dopo la salvezza praticamente in tasca. Il Lecce rivuole la testa della classifica, in un campionato che al momento vede almeno sei squadre in lizza per la promozione diretta in A.

La direzione della delicata sfida è affidata all’arbitro Santoro di Messina, coadiuvato al Var da Di Martino di Teramo.

Qui Perugia

Alvini non avrà a disposizione Ferrarini, espulso dopo mezz’ora di gioco a Brescia. Fuori anche l’infortunato Rosi. In difesa la formazione sarà quella tipo, mentre a sinistra dovrebbe partire Lisi, lasciato a riposo a Brescia. Davanti, ballottaggio tra Matos e l’ex leccese Olivieri per chi affiancherà De Luca.

Qui Lecce

Nel Lecce rientra dalla squalifica Lucioni. Convocato anche Demarku, che partirà dalla panchina. Il centrocampo girerà intorno a Hjulmand, dentro anche Majer. Davanti Baroni dovrebbe affidarsi a Coda, Strafezza e Listowski, con Pablo Rodriguez pronto a entrare.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni:

Perugia: Chichicola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Burrai, Lisi, Santoro, Matos, De Luca. All. Alvini.

Lecce: Gabriel, Calabresi, Tuia, Lucioni, Barreca, Majer, Hjiulmand, Helgason, Strafezza, Coda, Listowski. All. Baroni.

Perugia – Lecce, dove vederla

La partita Perugia – Lecce (ore 15.30) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.