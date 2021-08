Perugia, l’attaccante De Luca ha firmato | Fisicità per il gioco di Alvini

Prestito per un anno dalla Sampdoria | Grande fisicità per far salire la squadra, ma i numeri in fase di realizzazione non fanno sognare i tifosi

E’ ufficiale l’arrivo in prestito per un anno, dalla Sampdoria al Perugia, dell’attaccante Manuel De Luca, svincolatosi in estate dal Chievo dopo la mancata iscrizione dei veneti in Serie B.

La trattativa era data già per conclusa la scorsa settimana, ma c’erano da definire dei dettagli. Anche perché il Perugia sta ancora cercando di comporre il puzzle in attacco con le operazioni in uscita.

De Luca arriva in prestito per un anno. L’attaccante di Bolzano, 23enne, è cresciuto nel settore giovanile del Torino fino all’esordio in Coppa Italia il 3 gennaio 2018 contro la Juventus. Per lui 51 presenze e 9 gol in Serie B con le maglie di Virtus Entella (19 gettoni e 3 reti) e lo scorso anno Chievo Verona (32 presenze e 6 reti più un altro gol in Coppa Italia. Ha anche vestito le maglie di Alessandria e Renate.

Grande fisicità e aiuto alla manovra per favorire l’inserimento dei compagni, secondo il gioco di Alvini (che mercoledì era a pranzo con il presidente Santopadre). Anche se i numeri in fase di realizzazione non sono quelli che fanno sognare i tifosi. Che si aspettano un altro colpo per l’attacco prima della fine del calciomercato, una volta definite le partenze. A Manuel De Luca il compito di far ricredere gli scettici, a suon di gol e preziose giocate.