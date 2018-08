Perugia, inaugurata a Case Bruciate la prima Eco Isola Informatizzata Gesenu

Inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco di Perugia Andrea Romizi, Presidente di Gesenu Wladimiro De Nunzio, l’Amministratore di GEST Mauro Della Valle ed il Dirigente dei Servizi di Igiene Urbana Massimo Pera, la prima Eco Isola Informatizzata Gesenu in Via Omicini a Case Bruciate.

Le Eco Isole sono strutture metalliche leggere, completamente removibili, dotate di 4 portelli di conferimento per la raccolta differenziata delle frazioni: carta e cartone, plastica e metalli, organico e secco residuo. Grazie alle Eco Isole i cittadini che si dovessero trovare nella condizione di dover gettare un quantitativo di rifiuti straordinario, potranno utilizzare questo servizio, senza vincoli di orario né giorno. Attualmente sono state installate due Eco Isole (Via Omicini – Case Bruciate e V. Campo di Marte), ma il progetto ne prevede in totale dieci, tutte posizionate nei quartieri interessati dal nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, denominata Città Compatta. Gli utenti residenti nella “Città Compatta” potranno utilizzare le Eco Isole già da oggi, identificandosi semplicemente con la Tessera Sanitaria dell’intestatario della bolletta TA.RI.

“L’introduzione delle Eco Isole – afferma il Sindaco Romizi durante il sopralluogo – è una positiva innovazione del nuovo servizio di Raccolta della “Città Compatta”, che mette a disposizione dei cittadini ulteriori possibilità di conferimento dei propri rifiuti”.

A breve verranno rimossi i “vecchi” contenitori stradali nei quartieri dove il nuovo servizio di raccolta è iniziato dal 30 luglio; invitiamo pertanto i cittadini che non si fossero ancora regolarizzati o che non abbiano ritirato i contenitori, di contattare gli uffici competenti.

