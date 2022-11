Perugia – Genoa ad Aureliano | I tifosi rossoblu chiedono più biglietti

Designati direttore di gara e assistenti per la sfida di domenica 27 novembre (ore 15) al Renato Curi

Sarà Gianluca Aureliano, della sezione di Bologna, a dirigere la sfida di domenica 27 novembre (ore 15) tra Perugia e Genoa. Assistenti di linea saranno Meli (Parma) e Di Monte (Chieti), mentre quarto uomo sarà Giua (Olbia). Al Var ci sarà Nasca della sezione di Bari, AVAR Muto della sezione di Torre Annunziata.

Intanto la società ligure ha chiesto per i propri tifosi la disponibilità di ulteriori biglietti, dopo che quelli del settore ospite in Curva Sud, 1125, sono stati venduti in poche ore.