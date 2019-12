Perugia di rigore a Trapani, due volte sotto ma strappa il pareggio - Tuttoggi

Il Perugia soffre anche a Santo Stefano al “Provinciale” di Trapani ma dalla Sicilia riesce comunque a portare a casa un punto prezioso per la corsa verso la serie A.

Al 23′ sono i padroni di casa ad andare avanti con Luperini. Nella ripresa arriva il pareggio degli uomini di Oddo col capocannoniere Iemmello (ora a 15 gol), che trasforma un rigore al 62′ (espulso Strandberg per fallo sul numero 9). Due minuti dopo il Trapani torna di nuovo in vantaggio con Pettinari e la complicità di Vicario. All’85’, oltre all’espulsione per proteste di Gyomber, il Perugia riacciuffa il pareggio con un altro penalty, stavolta trasformato da Falcinelli, al suo primo gol stagionale.