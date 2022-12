Perugia, Castagnini: "A gennaio difficile fare mercato, ma..." | Decisive le prossime due gare

“Oggi ho ricevuto tanti incoraggiamenti, non mi sento solo. Per loro – ha aggiunto Santopadre a proposito degli sponsor – il Perugia va al di là del risultato, riconoscono un progetto serio e una gestione sana”.

Castagnini: “A gennaio difficile fare mercato, ma…”

I tifosi, però, aspettano arrivi per migliorare soprattutto il centrocampo. E magari dare più peso all’attacco, troppo sterile nonostante il numero di attaccanti a disposizione.

Queste le parole del direttore sportivo Renzo Castagnini: “Per me la squadra è competitiva, ma occorre fare di più. I giocatori hanno le qualità per uscire da questa situazione. Dobbiamo essere affamati, sono convinto che possiamo salvarci se tutti noi a partire da me ci miglioriamo ogni giorno. Posso dire che il Perugia come struttura e società non è inferiore a nessuna squadra in B e pareggia anche qualcuna di A, non abbiamo scuse per non fare meglio. A gennaio è difficile fare mercato ma il nostro mercato è quello di recuperare e far rendere al meglio i nostri giocatori, poi se c’è un’occasione vedremo. Ad oggi, come ha detto anche il presidente, abbiamo una certezza che è l’allenatore”.

Castori: “Più lavoro che mercato”

Non poteva mancare il saluto del tecnico biancorosso Fabrizio Castori, al primo anno con questo appuntamento: “Questa è una bella serata, un evento importante. Rifarei tutto di questi 6 mesi, guardare indietro ormai non serve. Venezia? Enfatizzare troppo la partita serve a poco, e comunque per noi le partite sono tutte importanti. Nelle condizioni in cui siamo dobbiamo cercare di fare punti con tutti. A Cagliari ci abbiamo provato fino alla fine. Dobbiamo essere noi artefici del nostro destino. Il mercato? E’ il lavoro che migliora la squadra, non il mercato.

I partner: vicini alla squadra

“Siamo vicini alla società del Perugia e continueremo a farlo – ha spiegato Vincenzo Monetti, amministratore delegato di Vim Spa. Con il presidente c’è un rapporto in primis di amicizia, poi lavorativo. La maglia del Perugia è un simbolo importante della città e la nostra presenza come main sponsor testimonia una responsabilità civica verso tutto il territorio”.

“Noi siamo di Perugia, siamo partecipi della vita sportiva del territorio – ha detto Danilo Toppetti, amministratore delegato Pac2000 Conad – e quindi anche il Perugia è parte integrante di questo nostro sostegno. Vengo allo stadio, sono tifoso ma mi tengo tutto dentro. In questo momento soprattutto occorre dare un incoraggiamento alla società”.

“Per noi lo sport è salute – ha commentato Nico Palazzo, direttore commerciale di Re Salmone – il calcio ci piace e il Perugia è la squadra di un certo livello più vicina al nostro territorio (Marche ndr). Vedere il nostro marchio sul retro maglia è una soddisfazione”.

Per Mauro Manganello, amministratore delegato di Sisas, “il Perugia è una passione dell’azienda e in particolare del nostro presidente Pisticchia, siamo felici di essere vicino alla società”.

“Sono sette anni che siamo sulla divisa del Perugia – ha aggiunto Matteo Perelli di Mericat. Siamo qui in una serata importante, ci facciamo gli auguri di Natale e speriamo che le cose migliorino. Il presidente ci mette impegno, la sua gestione ci soddisfa, non deve arrendersi”.

Matarazzo: “Momento difficile, tutto l’ambiente ci è vicino”

“Il momento è difficile e una serata come questa ci permette comunque di stare vicino ai nostri partner – ha dichiarato il direttore generale Attilio Matarazzo – tutto l’ambiente ci è vicino, compresi i tifosi, e ci fa piacere. Il Perugia ha enormi potenzialità, soprattutto a livello giovanile, con diversi ragazzi che possono far bene, la struttura va migliorata con la speranza di mantenere la categoria che per noi è fondamentale. Sono contento di essere arrivato qui a Perugia e, come tutti, c’è da migliorare”.

“Essere sponsor del Perugia vuol dire credere nel Perugia – il saluto del vice presidente Stefano Cruciani – il presidente è grintoso, speranzoso e convinto. A giorni avremo una scadenza e vedremo se ci saranno nuove norme ma faremo fronte a tutti gli impegni. Perugia è una città importante che frequentavo anche da giovane”.

“E’ sempre bello ritrovarsi qui ogni anno nonostante le difficoltà – le parole del vice presidente e responsabile Academy e femminile Mauro Lucarini – sono ormai 12 anni che sono qui a Perugia e andiamo avanti. I numeri sono in crescita e testimoniano il buon lavoro fatto fin qui. La passione è il motore di tutto”.

Chiusura con Stefano Politelli e Valentino Fronduti, il marketing e commerciale della società: “Ringraziamo tutte le aziende che ci stanno vicino, il brand Perugia è molto importante e le aziende si affidano a noi anche per la sinergia che creiamo fra di loro. In un momento difficile come questo puntiamo sulla passione dell’imprenditore, vogliamo comunque valorizzare il loro supporto e la presenza di oltre 200 persone questa sera lo dimostra”.