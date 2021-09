Perugia – Brescia anticipata a sabato | Col Benevento arbitra il “corvo” Marinelli

Rondinelle al Curi sabato 16 ottobre alle 16.15 | I Grifoni devono sfatare la statistica sfavorevole con il fischietto di Tivoli

Anticipata a sabato 16 ottobre, alle ore 16.15, la gara Perugia – Brescia, per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Il cambio di data e orario è stata comunicata dalla Lega di B.

Inizialmente Perugia – Brescia era stata fissata per domenica 17 ottobre alle 14.

La capienza del Curi, come per tutti gli altri stadi che ospitano manifestazioni all’aperto, sale al 75%. Da calcolare però su una capienza complessiva che per il Cuti è stata ridotta a 11 mila spettatori a causa dei problemi strutturali riscontrati, che obbligano a ridurre prudenzialmente il peso. Al Curi, dunque, finché l’Umbria resterà in zona bianca, potranno entrare circa 7.500 spettatori con Green Pass. Capienza, comunque, ben al di sopra dei numeri fatti finora registrare nelle gare interne del Perugia. Dove “a pagare” i limiti sono stati i tifosi che non hanno trovato posto in Curva Nord, il feudo del tifo biancorosso.

Benevento – Perugia a Marinelli di Tivoli

Intanto domenica 3 ottobre (ore 20,30) il Perugia di Alvini farà visita all’ambizioso Benevento dell’ex Fabio Caserta. La partita sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli della sezione di Tivoli. A coadiuvarlo gli assistenti Antonio Vono di Soverato e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto ufficiale sarà Daniele Rutella della sezione di Enna. Al Var Juan Luca Sacchi di Macerata, AVAR Vito Mastrodonato di Molfetta.

Per il Perugia c’è una statistica da avversa con Marinelli da sfatare: con lui infatti, 9 precedenti con 2 vittorie dei Grifoni, 1 pareggio e 6 sconfitte.