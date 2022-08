Perugia – Bari, sfida in cerca della prima vittoria | Formazioni e dove vederla

Qui Bari

Mignani dovrà ancora rinunciare a Vicari, fermato da un risentimento muscolare. Convocato il neo acquisto Zuzek. Novità si preannunciano a centrocampo. Davanti, Botta alle spalle di Cheddira e Antenucci.

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Sgarbi, Angella, Curado, Casasola, Vulic, Luperini, Kouan, Dell’Orco, Strizzolo, Olivieri. All. Castori.

Bari: Caprile, Pucino, Zuzek, Di Cesare, Ricci, Maita, Maiello, Folorunsho, Botta, Cheddira, Antenucci. All. Mignani.

Arbitro Scozza di Seregno, Var Sacchi.

Dove vedere Perugia – Bari

La partita Perugia – Bari (ore 20.45) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.

I costi

Il Pacchetto Calcio di Sky (comprensivo di Sky TV) ha un costo di 19,99 euro al mese (installazione iniziale 30 euro). Gli abbonati di Sky potranno vedere le partite anche su Sky Go da dispositivi mobili e in streaming su Now TV.

Sab, 20/08/2022 – 10:24

Alle 20.45 la sfida del Curi: le scelte di Castori e Pecchia

Il Perugia attende il Parma di Pecchia per l’esordio al Curi di Fabrizio Castori. Con I Grifoni in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata a Palermo e i ducali a caccia dei 3 punti per centrare l’obiettivo della promozione in A.

Match dal ricordo di Serie A al Curi, dove la Curva Nord, ancora interessata dai lavori di rifacimento, non sarà disponibile.

Qui Perugia

Castori potrebbe schierare dall’inizio a centrocampo Luperini, arrivato in settimana. Partirà invece dalla panchina l’altro neo acquisto, l’attaccante Strizzolo. Davanti spazio a Olivieri, pienamente recuperato, insieme a Melchiorri, con Matos e Di Serio pronti a entrare in corsa.

A sinistra, l’assenza di Lisi (dopo il rosso rimediato a Palermo) e il recupero di Angella consentono di alzare Dell’Orco a centrocampo, settore dove Castori non potrà disporre di Iannoni e Ghion. Fuori ancora anche Rosi.

Qui Parma

L’infortunio di Buffon dà spazio tra i pali all’ex grifone Chichizola. Fuori per infortunio anche Cobbaut, Hainaut, Osorio, Sohm e Schiattarella.

Pecchia deve sciogliere il nodo Bernabè. Davanti fiducia a Inglese, confermata la fiducia alla difesa che ha affrontato il Bari.

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Sgarbi, Angella, Curado, Casasola, Vulic, Kouan, Luperini, Dell’Orco, Melchiorri, Olivieri. All. Castori.

Parma: Chichizola, Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde, Estevez, Bernabè, Man, Vazquez, Mihaila, Inglese. All. Pecchia.

Arbitro Serra di Torino (addetti al Var La Penna e De Meo).

Dove vedere Perugia – Parma

La partita Perugia – Parma (ore 20.45) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.

I costi

Il Pacchetto Calcio di Sky (comprensivo di Sky TV) ha un costo di 19,99 euro al mese (installazione iniziale 30 euro). Gli abbonati di Sky potranno vedere le partite anche su Sky Go da dispositivi mobili E in streaming su Now TV.

Dazn (occorre scaricare la app) quest’anno è a un prezzo di 29,99 euro per la versione Standard (due dispositivi dei sei associabili, ma connessi solo dalla stessa rete internet) e 39,99 euro per la versione Plus (due dispositivi in contemporanea anche da luoghi diversi).

Questi i prezzi della piattaforma Helbiz: mensile 5,99 euro ( con 4 euro cashback al mese da spendere in mobilità); 49,99 euro annuale (con 30 euro di cashback); unlimited da 39,99 euro al mese.