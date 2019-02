Perugia, auto e cassonetti bruciati in zona Fontivegge | La denuncia

Auto e cassonetti incendiati. Succede a Perugia, nella zona di Fontivegge (precisamente in via Mario Angeloni), come segnala un cittadino nel gruppo social “Perugia: ieri, oggi e domani…”.

“Ecco come si divertono alcuni balordi nella “tranquillissima” zona di Fontivegge in via Mario Angeloni. Dando fuoco a cassonetti ed auto sostate tranquillamente nei propri cortili condominiali. Ieri sera (13 febbraio 2019, ndr) è toccata alla mia auto…è veramente indecente…come si fa a continuare a rimanere qui?”.

Sconosciuti gli autori del fatto. Qualcuno ipotizza che possano essere persino ragazzini, che commettono azioni stupide solo per vantarsene sui social. Non è neanche chiaro se i responsabili saranno individuati, visto che – come spiega nei commenti lo stesso proprietario dell’auto bruciata – nella zona ci sono telecamere “ma sono puntate nella direzione opposta” .

