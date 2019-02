Perugia, anche Raffaele Cantone in lizza per il posto di procuratore della Repubblica

Potrebbe arrivare a Perugia Raffaele Cantone, 55 anni, magistrato, e presidente (dimissionario) dell’Autorità anticorruzione. L’annuncio delle dimissioni arrivato in serata, direttamente dal diretto interessato, dopo “otto mesi vissuti lontano da premier e ministri. Mi sono sentito sopportato, e siccome non sono un uomo per tutte le stagioni e poi ho capito che era arrivato il momento di tornare a fare il mio mestiere”. Ossia il magistrato, a capo di una procura.

Nella richiesta già presentata al Csm, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, Cantone ha indicato tre “piccoli” uffici come Perugia (che tra l’altro ha la competenza sui reati – commessi o subiti – dai magistrati di Roma), Torre Annunziata e Frosinone.

Cantone è sempre stato in prima linea nella lotta alla criminalità, in primis nella sua regione, la Campania. Vive sotto scorta dal 2003. A “sfidare” Cantone per la guida della Procura della Repubblica di Perugia ci sarebbero altri diciannove magistrati: tutti hanno presentato la domanda per sostituire Luigi De Ficchy, visto che il primo giugno il procuratore andrà in pensione una volta compiuti i 70 anni.

