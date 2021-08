Perugia, a centrocampo non solo la qualità di Santoro

Le trattative di calciomercato | Oggi prima sfida ufficiale in Coppa Italia contro il Südtirol | Niente tv, la diretta sui canali social

La qualità di Simone Santoro per il centrocampo del Perugia di Massimiliano Alvini. E non solo. Perché il ds Giannitti, dopo aver virato sul calciatore del Teramo visto lo stallo con il Sassuolo per l’operazione che avrebbe dovuto portare a Perugia Andrea Ghion, continua a sondare la Juventus per avere in prestito Filippo Ranocchia e riportarlo così in Umbria.

Si prova il ritorno di Ranocchia

Dopo l’esordio in B con il Perugia di Nesta quando aveva 17 anni, Filippo Ranocchia è stato punto di riferimento della Primavera bianconera prima e dell’Under 23 poi. Nell’ultima stagione in C ha disputato 31 partite, realizzando 4 reti e 3 assist. Prestazioni che hanno convinto Allegri a provarlo più volte nel centrocampo della Juventus in questa preparazione estiva. Andando anche in rete contro il Monza nel Trofeo Berlusconi, con un gol meraviglioso.

Il calciatore classe 2001, ovviamente allettato dalla possibilità di giocarsi le sue possibilità alla Juventus, in caso di cessione in prestito gradirebbe il ritorno a Perugia.

Santoro, qualità a centrocampo

Intanto la società di Santopadre sabato si è assicurato la qualità a centrocampo di Simone Santoro, prelevato a titolo definitivo dal Teramo in C, dove ha disputato un’ottima stagione. Forte fisicamente e dotato di grande senso tattico, si è dimostrato molto efficace sia nel dettare l’ultimo passaggio, sia negli inserimenti da dietro per andare alla conclusione. A Teramo i tifosi parlano molto bene di lui.

Il Perugia, come ha reso noto la società, lo ha acquistato a titolo definitivo, con un contratto triennale fino al 2024. La sua quotazione è data intorno ai 300 mila euro.

Le altre trattative

Il Perugia, secondo il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, sta anche provando ad avere dalla Fiorentina Gabriele Ferrarini. Il 21enne esterno difensivo, di proprietà della Fiorentina, l’ultima stagione in prestito allo Spezia, era sul punto di passare al Crotone, ma il Perugia ha provato ad inserirsi per rafforzare il pacchetto degli esterni.

E poi si attendono le novità in attacco, l’ultimo reparto che il Perugia preparato per mister Alvini deve sistemare.

Esordio in Coppa Italia

Intanto da questo pomeriggio (domenica 8 agosto, ore 19), inizia la stagione ufficiale con il match di Coppa Italia al Curi contro il Südtirol. Formazione che lo scorso anno, insieme al Padova, ha conteso fino alla fine la vittoria del campionato di C al Perugia. In palio, in questa sfida da dentro o fuori, c’è l’accesso al tabellone della Coppa Italia.

Il tecnico Alvini si è detto soddisfatto della preparazione effettuata con i suoi ragazzi. Anche se, ovviamente, la rosa non è ancora al completo in vista di questo primo impegno ufficiale.

I convocati per Perugia – Südtirol

Questi i 22 convocati per la sfida di Coppa Italia del Curi:

PORTIERI: 1 Fulignati, 12 Moro, 22 Chichizola

DIFENSORI: 3 Righetti, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 21 Curado, 24 Angori, 39 Sgarbi

CENTROCAMPISTI: 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 13 Sounas, 17 Manneh, 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano, 28 Kouan, 42 Corradini, 44 Lisi

ATTACCANTI: 7 Carretta, 9 Melchiorri, 11 Murano, 20 Bianchimano.

Non disponibili tra i grifoni Rosi, Di Noia e Vano.

Perugia – Südtirol, niente tv

Calcio d’inizio alle ore 19. Per questo turno preliminare non è prevista la diretta tv, né streaming: Mediaset, che ha acquistato i diritti della Coppa Italia, trasmetterà solo le gare dai trentaduesimi in poi. La diretta potrà essere seguita sui canali social delle due società e su Tuttoggi.info.