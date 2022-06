Perugia 1416, da stasera aperte le taverne | Il programma

Presentazione delle dame dei cinque Rioni, nel fine settimana la rievocazione storica dell'arrivo di Braccio in città

Perugia 1416, via alla festa. Presentazione delle dame, da stasera le taverne. Entra nel vivo la manifestazione storica che ricorda l’ingresso di Braccio Fortebracci a Perugia dopo la battaglia di Sant’Egidio, in programma nell’acropoli dal 9 al 12 giugno 2022. Francesca Galassi del Magnifico Rione di Porta Eburnea, Caterina Orazi del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna, Chiara Pitarchini del Magnifico Rione di Porta Sant’Angelo, Valentina Di Mambro del Magnifico Rione Porta Sole e Sara Becchetti del Magnifico Rione Porta San Pietro domani pomeriggio (giovedì 9) alle ore 17 sfileranno e saliranno la scala della Vaccara di palazzo dei Priori. A seguire, alle ore 18, è in programma la Santa Messa e la cerimonia di benedizione del Palio e degli stendardi dei Rioni in Cattedrale.

Le taverne

Da oggi (mercoledì 8) fino a sabato 11 apriranno, dalle ore 19, le taverne del Magnifico Rione di Porta Eburnea e del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna. La prima ha sede presso i Giardini Carducci (davanti all’Hotel Brufani) e si potranno degustare numerosi piatti tra cui l’antipastone misto e quello di bruschette, le zuppa a base di fave o lenticchie, la carne alla brace, il cinghiale con torta ed erba e la porchetta per concludere con il torcolo del Contado di Fontignano e i tozzetti con il vino del Priore. Per info e prenotazioni contattare il 3494972121 oppure il 3387719632 anche su Whatsapp. La taverna del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna è situata presso la “Pinseria Hamburgheria Torre degli Sciri”, in via dei Priori, 96. Sarà possibile degustare le pinse speciali intitolate a ciascuno dei cinque magnifici rioni e gli hamburger dedicati a tutti i Perugini famosi, oltre ad altri 100 diversi tipi di pinse, 20 di hamburger e taglieri vari. Non è necessaria la prenotazione.