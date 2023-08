Persone rapinate nel garage e al bancomat, due arresti

Si tratta di due tunisini: uno aveva rubato violentemente la borsa a un'anziana, poi con l'aiuto dell'altro derubato un uomo dei contanti

Ci sono due arresti per altrettante rapine avvenute nei giorni scorsi a Perugia, ai danni di persone che in quel momento si trovavano sole. Sono finiti in carcere due tunisini, uno di 55 e uno di 33 anni, ritenuti i responsabili delle due rapine.

Nel primo caso la vittima era una donna ultraottantenne affrontato da uno dei due tunisini nella corsia del garage della propria abitazione, mentre stava tornando a casa dopo aver fatto spesa. L’uomo l’ha fatta cadere a terra e le ha rubato la borsa. Nella fuga, è stato immortalato da alcune telecamere di sorveglianza della zona.

Secondo gli inquirenti si tratta dello stesso tunisino che la sera di Ferragosto, insieme al connazionale, aveva seguito un uomo, dopo che questi aveva prelevato soldi al bancomat delle Poste di via Angeloni. Per poi spingerlo a terra e immobilizzarlo, in due, così da rubargli tutto il denaro.

Anche in questo caso determinanti per l’individuazione dei due si sono rivelate le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Uno dei due è stato rintracciato nel centro di Perugia. Poi, martedì, anche l’altro. Visti i forti indizi a loro carico, i due tunisini sono stati fermati. Provvedimento convalidato dal giudice per le indagini preliminari, che ha previsto la custodia in carcere.