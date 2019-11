Persona scomparsa a Gualdo Tadino, ricerche in corso

share

Ricerche in corso, dal tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 27 novembre), per una persona scomparsa a Gualdo Tadino. In queste ore, tra freddo, buio e pioggia battente, i vigili del fuoco stanno battendo la zona di Serrasanta, dove è stata ritrovata l’auto dell’uomo.

La richiesta di intervento è arrivata al 112 intorno alle 18.20. Sul posto, oltre alla squadra di Gaifana, vi sono anche forze dell’ordine, unità cinofile e Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria. Altre squadre sono già partite, sia da Perugia che Gaifana, per il cambio personale. Si sta anche cercando di localizzare lo scomparso attraverso la triangolazione del cellulare.

share

Stampa